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20:59 20.04.2020

В Почаеве на Пасху установили 13 заболевших Covid-19, с 10:00 вторника на въезд и выезд закрывается карантинная зона города – первый замглавы райадминистрации

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В Почаеве на Пасху установили 13 заболевших Covid-19, с 10:00 вторника на въезд и выезд закрывается карантинная зона города – первый замглавы райадминистрации

Карантинная зона в г.Почаев Кременецкого района Тернопольской области закрывается на въезд и выезд с утра вторника, 21 апреля, в рамках мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщил первый заместитель Кременецкой районной государственной администрации Вячеслав Онишкевич.

"Только состоялось внеочередное заседание районной комиссии по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ввиду резкого роста заболеваемости Covid-19 в г.Почаев с 10:00 21.04.2020 года вводится запрет на въезд / выезд из карантинной зоны города", - написал Онишкевич на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

При этом он отметил, что за минувшие сутки, 19 апреля, в Кременецком районе официально подтверждено 13 случаев заболевания Covid-19, все они приходятся на Почаев.

Всего, согласно приведенной первым замглавы райадминистрации инфографике, из 414 лабораторно подтвержденных по состоянию на 20 апреля случаев заболевания в Тернопольской области на Кременецкий район приходится 42, а сам район по этому показателю находится на втором месте в области после Монастырищенского.

Границы карантинной зоны в Почаеве Онишкевич не уточнил.

Как сообщалось, на Пасху в Тернопольской больнице скорой помощи от Covid-19 скончалась 43-летняя жительница Почаева, став шестой жертвой коронавирусной инфекции в городе.

Ранее главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук сообщила, что в Почаевской лавре в Тернопольской области подозревают масштабную вспышку коронавируса, однако настоятель отказывается сотрудничать с медиками для проведения обследований. Также, по данным консула Молдовы, у восьми паломников, которые посещали Почаевскую лавру, был подтвержден коронавирус.

Теги: #коронавирус #тернопольская_область
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