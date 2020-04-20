В Беларуси вновь открылись школы, на занятия явилась треть учеников

В белорусские школы после удлиненных каникул из-за коронавируса в первый день четвертой четверти вернулись около 30-40% учащихся, сообщили в министерстве образования Беларуси.

"Как и предполагалось, 30-40% учащихся пришли на занятия в школу. В сельской местности, где эпидемиологическая обстановка спокойная, этот процент еще больше", - заявила пресс-секретарь Минобра Людмила Высоцкая, слова которой приводит государственное агентство БелТА.

Весенние школьные каникулы в школах Беларуси, которые начались 30 марта, уже дважды продлевались из-за опасений распространения коронавируса. В пятницу Минобр принял решение о возобновлении учебного процесса с 20 апреля.

Высоцкая отметила, что особый акцент в учебных учреждениях сделан на соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

"Учащимся необходимо соблюдать социальную дистанцию, в классе - сидеть на расстоянии, исключить рукопожатия, минимизировать контакты, установить все необходимые дезсредства в столовой, санитарных комнатах и местах общего пользования. Родители и педагоги должны контролировать, как выполняются эти требования", - рассказала она.

В то же время Высоцкая отметила, что масочный режим в белорусских школах не введен. "Использование масок в школе носит рекомендательный характер", - отметила пресс-секретарь.

Представитель Минобразования подчеркнула, что если утром у ребенка поднялась температура и он кашляет, то его нужно оставить дома и обратиться к врачу. Данные рекомендации относятся как к учащимся, так и к педагогам. Последним рекомендовано отправлять домой детей с признаками ОРВИ.

"Если родители решили оставить ребенка дома, то они имеют право получить домашнее задание, выполняют его дома и осуществляют обратную связь с педагогами. Как это будет происходить, учреждения образования решают сами. Кроме того, учащиеся получают консультации педагогов и могут приходить в школу в шестой школьный день", - добавила она.

Пресс-секретарь напомнила, что скорректировано календарно-тематическое планирование учебного процесса с учетом продленных каникул.

"Четвертая четверть завершится 30 мая. Итоговые отметки выставят по результатам четырех четвертей", - резюмировала она.