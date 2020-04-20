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18:51 20.04.2020

Китай готов передать Украине вторую партию защитных средств для борьбы с коронавирусом – Шмыгаль

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Китай готов передать Украине вторую партию защитных средств для борьбы с коронавирусом – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет о готовности китайской стороны передать Украине партию защитных средств для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией Covid-19.

"КНР готова предоставить Украине вторую партию защитных средств для эффективной борьбы с Covid-19. Благодарим китайских партнеров, которые протягивают руку помощи в трудные времена пандемии. Это укрепляет веру в победу над вирусом", - написал Шмыгаль в своем микроблоге в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, первые несколько самолетов с медицинскими средствами борьбы с коронавирусной инфекцией прибыли в Украину из Китая в конце марта.

Теги: #коронавирус #китай #сиз #гумпомощь
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