Кабмин объяснил задержку с получением данных о количестве зараженных в ряде регионов: в одном была техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование

В Кабинете министров Украины объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей Украины.

"В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику", - сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского в понедельник по итогам традиционного совещания по преодолению эпидемии коронавируса.

Как сообщалось, ранее в понедельник министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за прошедшие сутки семь областей Украины не предоставили информацию о тестировании граждан страны на коронавирус. Министр здравоохранения указал, что в числе областей, не предоставивших информацию, Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области.