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18:34 20.04.2020

Минреинтеграции сообщило о блокировании своего сайта в РФ из-за информации о сокрытии РФ данных о больных Covid-19 в Крыму и на Донбассе

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Минреинтеграции сообщило о блокировании своего сайта в РФ из-за информации о сокрытии РФ данных о больных Covid-19 в Крыму и на Донбассе

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал на территории РФ сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины из-за новости о сокрытии информации о заболевших Covid-19 в оккупированных Крыму и на Донбассе, сообщается на странице Минреинтеграции в Facebook в понедельник.

"Претензии вызвала новость о сокрытии больных Covid-19 в Крыму и на Донбассе. Россию обеспокоили данные с временно оккупированных ею украинских территорий о дефиците тестов, о том, что проверки там проходят только "чиновники" российских оккупационных администраций и военные, о том, что пациентам с соответствующими симптомами там ставят диагноз ОРВИ, а с врачей берут обязательства о неразглашении реальной ситуации", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции отмечают, что Роскомнадзор и Генпрокуратура РФ продолжают игнорировать информацию о летальных случаях в ОРДЛО и информацию от представителей оккупационной администрации в Крыму о том, что российское Минобороны планирует зараженных коронавирусом военных размещать в Севастополе.

"Уверены, что сокрытие российской оккупационной властью в Донецкой и Луганской областях и в Крыму реальных данных о заболеваемости коронавирусом - это лишь повод для блокирования сайта нашего Министерства. Главными факторами таких действий является абсолютно конкретная позиция относительно незаконных действий страны-агрессора на украинских территориях, пренебрежение нормами международного права… и тому подобное", - отметили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что ситуация с сайтом Минреинтеграции Украины - это первый случай блокировки Генпрокураторой РФ государственного сайта другой страны.

Теги: #коронавирус #сайт #донбасс #крым #минреинтеграции
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