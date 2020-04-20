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18:16 20.04.2020

На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены – штаб ООС

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На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены – штаб ООС

Один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения в понедельник вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины.

"Двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Военным оказана необходимая помощь, они эвакуированы в военное медицинское учреждение. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Как отмечается в сообщении, с начала текущих суток по состоянию на 17:00 боевики трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил, при этом два обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север", один – на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрелы боевики вели из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, также работал снайпер.

"Из имеющихся огневых средств наши военнослужащие оказали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается.

Теги: #всу #потери #оос #обстрелы
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