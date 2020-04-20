Микитася не взяли под стражу, несмотря на невнесенный залог - ЦПК

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) Екатерина Широкая отказала во взятии под стражу бывшего народного депутата, владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася на основании истечения срока внесения определенного судом залога.

"Судья ВАКС Широкая отказалась брать под стражу Максима Микитася за то, что он не внес залог в 100 млн грн", - сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

Как сообщалось, 2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины. Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

В 2000-х Главное управление внутренних войск МВД Украины (позднее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

В мае 2019 года о подозрении в совершении преступления было сообщено экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщику и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

4 октября ВАКС избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн. 7 октября залог был внесен и Микитась вышел на волю.

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн до 14 ноября. 25 октября за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн. Сейчас бывший парламентарий на свободе, но обязан носить электронный браслет.

3 апреля 2020 года ВАКС взыскал в доход государства 80 млн грн залога Микитася и увеличил ему размер залога как альтернативы аресту до 100 млн грн.

В то же время, 16 апреля ВАКС отложил рассмотрение апелляционных жалоб в деле Микитася на решение об увеличении залога до 100 млн грн, заседание перенесено на 29 апреля.