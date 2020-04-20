Священнослужители, нарушавшие правила карантина на Пасху, будут привлечены к ответственности - Геращенко

Все священнослужители, которые в день празднования Пасхи 19 апреля нарушили карантинные ограничения в храмах, будут привлечены к той или иной форме ответственности, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Если кто-то заболеет из тех прихожан, которые были в храме в этот день, и не дай Бог умрет, это может быть уголовный срок, лишение свободы. Если никто не заболеет, и это покажет статистика в течение ближайшей недели-полутора - это будет штраф или условный срок. Но никто оставлять это просто так не будет", - подчеркнул он в эфире телеканала "Украина 24".

"В основном, подавляющее большинство церковных служителей, пастырей согласились с тем, что нужно соблюдать правила карантина и не пускать людей в храмы, где в ограниченном пространстве вирус может передаваться", - добавил Геращенко.

Как сообщалось, в день Пасхи богослужения в храмах посетили 130 тыс. человек. При этом в 2019 году в богослужениях принимали участие 7,5 млн человек.

По данным Нацполиции, в 19 храмах на территории 13 областей были зафиксированы нарушения карантинных ограничений, в частности, чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты. Больше всего нарушений – в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола.