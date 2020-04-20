Полиция и СБУ изучают возможность согласованных действий разных групп поджигателей в Киевской и Житомирской областях - Геращенко

Национальная полиция Украины совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и леса в стране для установления возможной взаимосвязи между действиями разных групп поджигателей, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Мы отмечаем тот факт, что слишком много пожаров в этом году, даже несмотря на удобные погодные условия. Поэтому сейчас проводится анализ и накладывание фактов поджога на карту с анализом данных, которые у нас есть по видеокамерам, по данным свидетелей", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что уже были задержаны несколько групп поджигателей, причастных к пожарам в Киевской области.

"Они, правда, говорят, что это были неумышленные действия, что хотели просто посмотреть на огонь, но анализируются все их связи, контакты, для того, чтобы определить, было это умышленное действие разных групп, или же это разрозненные действия. Я думаю, что к концу этой недели мы будем видеть полную картину", - уточнил Геращенко.

В случае, если будет доказана согласованность действий поджигателей, они будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия). Им грозит до 8 лет лишения свободы.

"Поэтому сейчас полиция вместе со Службой безопасности Украины собирает факты по всем случаям пожаров - какие есть случаи действий крестьян, которые поджигают траву для того, чтобы облегчить себе сельхозработы, а где-то мы думаем, что это поджоги, потому что не может такого быть, что посреди леса, нет ни молнии, ни разрыва линии электропередач, и начинается пожар", - подчеркнул Геращенко.

Как сообщалось, по информации Госслужбы по ЧС, по состоянию на 7:00 20 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели тушат пожары на территории Корогодского, Лубянской, Паришивського, Дитяткивського и Денисовицького лесничеств.

"Основные усилия направлены на локализацию 4 ячеек (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в ячейках, пройденных огнем", - сказано в сообщении.

Также ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории 4 лесных хозяйств Житомирской области (ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ", "Словечанское ЛГ" и "Словечанский лесхоз АПК") по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины.