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16:48 20.04.2020

Минюст Украины предлагает объединить тюрьмы с разными уровнями безопасности в универсальные учреждения исполнения наказаний

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Минюст Украины предлагает объединить тюрьмы с разными уровнями безопасности в универсальные учреждения исполнения наказаний

Законопроект, разработанный Министерством юстиции Украины в рамках второго этапа тюремной реформы, предусматривает объединение тюрем в универсальные учреждения исполнения наказаний с несколькими уровнями безопасности, совмещенные с СИЗО, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Мы хотим, чтобы сейчас начали работать универсальные учреждения исполнения наказаний с несколькими уровнями безопасности, чтобы разного уровня опасности преступники могли содержаться в пределах одного учреждения, а также чтобы такие учреждения содержали отдельные изолированные участки следственных изоляторов", - заявил он в видеообращении, обнародованном в Facebook.

"Это даст нам, с одной стороны, значительную экономию бюджетных средств и позволит закрыть большое количество полупустых тюрем. С другой стороны, заключенные смогут находиться ближе к своим семьям, получать передачи и чаще общаться с родными. Для ресоциализации осужденных это крайне важно", - объяснил министр.

Также законопроект предусматривает запуск рейтинга тюрем по ряду параметров, таких как уровень соблюдения прав человека, обеспеченность заключенных, уровень качества оценки рисков и потребностей и других.

"Все это позволит нам сделать систему с одной стороны дешевле, с другой - более эффективной", - уверен Малюська.

Теги: #реформа #малюська #минюст #тюрьмы
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