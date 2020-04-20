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16:46 20.04.2020

В Украине ликвидируют ограничение свободы как разновидность наказания и заменят его пробационным надзором - Малюська

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В Украине ликвидируют ограничение свободы как разновидность наказания и заменят его пробационным надзором - Малюська

В рамках второго этапа тюремной реформы в Украине будет введена новая разновидность наказания - пробационный надзор. Это предусмотрено в разработанном Министерством юстиции Украины законопроекте по внесению изменений в работу пенитенциарной системы, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Мы внедряем абсолютно новую разновидность наказания - пробационный надзор. Пробационный надзор - это когда человек вместо того, чтобы попасть в тюрьму, попадает под контроль органа пробации. Он несет определенные обязательства - например, устроиться на работу, пройти лечение, пройти обучение. Иногда за его перемещениями будет следить электронный мониторинг", - сообщил он в видеообращении, обнародованном в Facebook.

Министр отметил высокую эффективность этого метода.

"Люди, которые проходят пробацию уже сейчас, практически не совершают новых преступлений. 98% людей абсолютно нормально ресоциализируются", - подчеркнул Малюська.

Кроме того, запланировано расширение применения в качестве наказания общественных работ и отмена ограничения свободы.

"Совершил преступление - отработай. Конечно, речь будет идти не о тяжких преступлениях. Речь идет о мелких преступлениях, где отправлять человека в места лишения свободы нет никакого смысла. Общественные работы будут применяться как основной, так и дополнительный способ наказания, например, вместе с пробационным надзором", - объяснил министр.

Что касается ограничения свободы, то этот метод наказания планируют заменить.

"Ограничение свободы - это когда человек ночует в исправительном центре, а в течение дня может выходить за его границы. Зачем такое наказание существует и какова его цель сейчас уже не очень понятно. Соответственно, мы хотим, чтобы ограничение свободы было заменено упомянутым ранее пробационным надзором", - подчеркнул Малюська.

Предусмотренные законом изменения также коснутся метода подбора наказания в каждом конкретном случае.

"мы хотим максимально индивидуализировать наказание, и делаем фокус на оценке рисков и потребностей каждого осужденного. Такая оценка рисков и потребностей будет служить базой для определения дальнейшей судьбы осужденных", - сообщил министр.

"Например, условно-досрочное освобождение. Сейчас условно-досрочно освобождаются около 30% всех осужденных. Причем такое освобождение происходит на довольно размытых основаниях. Мы хотим, чтобы условно-досрочное освобождение происходило на основании научно обоснованного статистического метода, риска повторного совершения преступления такими осужденными", - добавил он.

Теги: #реформа #надзор #пробация #малюська #минюст
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