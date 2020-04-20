События

16:43 20.04.2020

Минюст Украины предложил использовать в качестве залога недвижимость и предоставить возможность рассрочки уплаты залога

1 мин читать
Минюст Украины предложил использовать в качестве залога недвижимость и предоставить возможность рассрочки уплаты залога

В рамках второго этапа тюремной реформы запланировано изменение действующей системы мер пресечения, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Мы разработали наш флагманский законопроект в этой сфере (тюремной реформы - ИФ) и сейчас планируем направить его в органы власти для согласования", - сообщил он в видеообращении, обнародованном в соцсети Facebook.

Среди прочих изменений, предусмотренных законопроектом, министр назвал реформу механизма применения судебных залогов.

"Мы увеличим доступ людей к залогу как альтернативе следственному изолятору. Сейчас залог могут позволить себе только богачи, у которых есть большой объем наличных, которые они готовы внести в качестве залога. Мы предлагаем принимать в качестве залога не только денежные средства, но и, например, недвижимость. Или предоставлять возможность рассрочки уплаты залога", - заявил он.

Также в законопроекте предусмотрено введение ограничений на сроки пребывания обвиняемых в СИЗО.

"Мы хотим, чтобы существовали граничные сроки пребывания людей в СИЗО в течение судебного рассмотрения. Сейчас такие сроки есть только для досудебной стадии следствия. Во время судебного рассмотрения лимитов на удержание людей в СИЗО нет, и, как результат, судебное рассмотрение задерживает людей в пять раз дольше, чем досудебное расследование. Это должно быть изменено", - подчеркнул Малюська.

Теги: #малюська #минюст #залог
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:48 20.04.2020
Минюст Украины предлагает объединить тюрьмы с разными уровнями безопасности в универсальные учреждения исполнения наказаний

Минюст Украины предлагает объединить тюрьмы с разными уровнями безопасности в универсальные учреждения исполнения наказаний

16:46 20.04.2020
В Украине ликвидируют ограничение свободы как разновидность наказания и заменят его пробационным надзором - Малюська

В Украине ликвидируют ограничение свободы как разновидность наказания и заменят его пробационным надзором - Малюська

19:51 16.04.2020
ВАКС обратил 35 млн грн залога Альперина в доход государства и увеличил размер залога до 76,5 млн грн

ВАКС обратил 35 млн грн залога Альперина в доход государства и увеличил размер залога до 76,5 млн грн

11:44 16.04.2020
Основания для взыскания с ПриватБанка миллиардов в пользу Суркисов отсутствуют – Минюст

Основания для взыскания с ПриватБанка миллиардов в пользу Суркисов отсутствуют – Минюст

16:11 15.04.2020
Судебное решение о взыскании Суркисами $250 млн с ПриватБанка отсутствует, "все немного сложнее" – глава Минюста

Судебное решение о взыскании Суркисами $250 млн с ПриватБанка отсутствует, "все немного сложнее" – глава Минюста

21:46 13.04.2020
Минюст представил информационный сайт анализа и описания юридического противостояния с РФ

Минюст представил информационный сайт анализа и описания юридического противостояния с РФ

12:31 11.04.2020
В Украине увеличилось количество попыток рейдерства - Малюська

В Украине увеличилось количество попыток рейдерства - Малюська

22:10 08.04.2020
Минюст должен не допустить катастрофической ситуации в местах отбывания наказания и СИЗО – замглавы ОП

Минюст должен не допустить катастрофической ситуации в местах отбывания наказания и СИЗО – замглавы ОП

10:34 27.03.2020
В Украине разработана инструкция по соблюдению противоэпидемических мероприятий во время приема передач для заключенных

В Украине разработана инструкция по соблюдению противоэпидемических мероприятий во время приема передач для заключенных

17:49 23.03.2020
Число попыток рейдерства с госреестром за время карантина выросло почти в 16 раз – глава Минюста

Число попыток рейдерства с госреестром за время карантина выросло почти в 16 раз – глава Минюста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине ликвидируют ограничение свободы как разновидность наказания и заменят его пробационным надзором - Малюська

Один украинский военнослужащий ранен в результате обстрела со стороны боевиков на Донбассе

Еще у 4 военнослужащих Житомирского военного института подтверждено заболевание COVID-19

Воздух в Киеве, Киевской и Житомирской областях улучшился, концентрация вредных веществ близка к норме – Гидрометцентр

Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в связи с лесными пожарами в Чернобыльской зоне - Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

Один украинский военнослужащий ранен в результате обстрела со стороны боевиков на Донбассе

Нацполиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов за нарушения УПЦ (МП) карантинных ограничений на Пасху -Шкиряк

Еще у 4 военнослужащих Житомирского военного института подтверждено заболевание COVID-19

Япония увеличит расходы на борьбу с последствиями коронавируса на $83 млрд

В Киеве задержали мужчину, который стрелял из окна по прохожим

Во Львовской области задержали водителя легковушки, травмировавшего двух полицейских

Самое массовое убийство произошло в истории Канады: 16 жертв - СМИ

В Донецкой области на Пасху произошла массовая драка с участием около 100 человек, полиция открыла 2 дела

Житель Черкасской области на Пасху "заминировал" банкоматы, торговые центры и требовал $1 млн за предотвращение взрывов - полиция

Воздух в Киеве, Киевской и Житомирской областях улучшился, концентрация вредных веществ близка к норме – Гидрометцентр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА