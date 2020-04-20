События

16:00 20.04.2020

Один украинский военнослужащий ранен в результате обстрела со стороны боевиков на Донбассе

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Один украинский военнослужащий ранен в результате обстрела со стороны боевиков на Донбассе

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение в Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны боевиков в понедельник.

"Эвакуационной техникой пострадавшего воина было оперативно доставлено в лечебное учреждение и предоставлено ему надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - сообщается на странице операции объединенных сил в соцсети Фейсбук.

Такие действия противника безнаказанными не остались – "огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность". Потери противника уточняются.

Теги: #всу #оос #раненый
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