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15:55 20.04.2020

Нацполиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов за нарушения УПЦ (МП) карантинных ограничений на Пасху -Шкиряк

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Нацполиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов за нарушения УПЦ (МП) карантинных ограничений на Пасху -Шкиряк

Национальная полиция Украины открыла 5 уголовных производство и выписала 5 админпротоколов за нарушения карантинных ограничений в день Пасхи, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"19 апреля. Пасха. Нацполиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов – все РПЦ в Украине", - написал Шкиряк на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Теги: #карантин #шкиряк #полиция
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