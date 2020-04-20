Нацполиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов за нарушения УПЦ (МП) карантинных ограничений на Пасху -Шкиряк

Национальная полиция Украины открыла 5 уголовных производство и выписала 5 админпротоколов за нарушения карантинных ограничений в день Пасхи, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"19 апреля. Пасха. Нацполиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов – все РПЦ в Украине", - написал Шкиряк на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.