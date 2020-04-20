Во Львовской области задержали водителя легковушки, травмировавшего двух полицейских

Во Львовской области задержали водителя легкового автомобиля, протаранившего полицейский автомобиль, вследствие чего два полицейских получили травмы, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным пресс-службы управления, инцидент произошел около 4:30 сегодня утром, когда сотрудники Мостиского отделения полиции остановили автомобиль БМВ на иностранной регистрации, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

"Во время проверки документов полицейские заподозрили, что водитель автомобиля, 22-летний житель Старосамборского района Львовской области, находится в состоянии алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр на наличие алкоголя в крови. Водитель отказался от тестирования, включил заднюю передачу и, протаранив полицейский автомобиль, сбежал с места события. При этом он травмировал двоих полицейских", - сказано в сообщении.

Полицейские начали преследование автомобиля, стреляли по колесам автомобиля. Остановили и задержали нарушителя в райцентре Самбор.

По этому факту открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.345 УК Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).