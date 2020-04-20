События

15:45 20.04.2020

Во Львовской области задержали водителя легковушки, травмировавшего двух полицейских

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Во Львовской области задержали водителя легкового автомобиля, протаранившего полицейский автомобиль, вследствие чего два полицейских получили травмы, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным пресс-службы управления, инцидент произошел около 4:30 сегодня утром, когда сотрудники Мостиского отделения полиции остановили автомобиль БМВ на иностранной регистрации, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

"Во время проверки документов полицейские заподозрили, что водитель автомобиля, 22-летний житель Старосамборского района Львовской области, находится в состоянии алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр на наличие алкоголя в крови. Водитель отказался от тестирования, включил заднюю передачу и, протаранив полицейский автомобиль, сбежал с места события. При этом он травмировал двоих полицейских", - сказано в сообщении.

Полицейские начали преследование автомобиля, стреляли по колесам автомобиля. Остановили и задержали нарушителя в райцентре Самбор.

По этому факту открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.345 УК Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).

Теги: #дтп #полиция #львовская_область
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