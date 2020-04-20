События

13:48 20.04.2020

В Донецкой области на Пасху произошла массовая драка с участием около 100 человек, полиция открыла 2 дела

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В пгт Новотроицком произошел конфликт между жителями, который перерос в массовое нарушение общественного порядка, по указанному факту начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области

"Вчера, 19 апреля 2020 года, в Новотроицком произошел конфликт с дракой, в котором приняли участие около 100 человек. Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями", - говорится в сообщении.

Так, злоумышленники пытались перевернуть транспортные средства, стоявших рядом с местом происшествия, поэтому полицейские были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление.

Нарушение общественного порядка было прекращено. По факту возбуждено два уголовных производства с предварительной квалификацией по ч.1 ч 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц и всех обстоятельств происшествия.

Теги: #донецкая_область #драка #полиция
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