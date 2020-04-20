Житель Черкасской области на Пасху "заминировал" банкоматы, торговые центры и требовал $1 млн за предотвращение взрывов - полиция

В Черкасской области правоохранители задержали жителя г.Городище, который на Пасху предоставил ложное сообщение о минировании банкоматов и торговых центров, требуя $1 млн за предотвращение взрывов, сообщает отдел коммуникации полиции Черкасской области.

"На Пасху в Городищенское отделение полиции позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что заминирован банкоматы и торговые центры. Чтобы взрывов не произошло - требовал денежные средства в сумме $1 млн", - сказано в сообщении.

Так, в ходе обследования указанных объектов взрывотехники и кинологи со служебными собаками установили местонахождение злоумышленника, который был задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Взрывоопасных предметов обнаружено не было. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.