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12:37 20.04.2020

Радиационный фон в зоне отчуждения ЧАЭС, в Киеве и области в норме – ГСЧС

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Радиационный фон в зоне отчуждения ЧАЭС, в Киеве и области в норме – ГСЧС

Радиационный фон на территории зоны отчуждения ЧАЭС, в Киевской области и Киеве находится в пределах нормы, заявляют в ГСЧС.

«Радиационный фон в городе Киеве, в Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах природных фоновых значений», - сказал в ходе онлайн-брифинга в понедельник директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

По его словам, в Чернобыльской зоне по состоянию на утро удалось локализовать один очаг возгорания из четырех. «Наиболее сложный очаг пожара находится вблизи села Рудьки, где предпринимаются все возможные меры для недопущения перехода пожара на территорию республики Беларусь», - сказал он.

Демчук добавил, что другие два очага возгорания в зоне отчуждения – вблизи села Росохач и Кривая гора – не несут угрозы лесным массивам и другим территориям зоны отчуждения.

«Объект «Укрытие», хранилище отработанного ядерного топлива и другие объекты государственного агентства по управлению зоной отчуждения функционируют в обычном режиме», - подчеркнул директор департамента.

Всего, как отметил Демчук, к ликвидации пожаров в зоне отчуждения привлечено около 1300 человек и 325 единиц техники.

Что касается ситуации с пожарами в Житомирской области, то, как рассказал Демчук, из четырех очагов возгорания локализовано два, к работе по ликвидации огня привлечено 960 человек и 150 единиц техники.

Также он добавил, что ЧСЧС поддерживает коммуникации с Министерством чрезвычайных ситуации Беларуси относительно совместных мер по ликвидации пожаров.

Теги: #чернобыль #гсчс #чаэс #радиация
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