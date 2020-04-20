Уже почти 700 моряков авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт" заболели коронавирусом

По меньшей мере у 672 членов команды американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt (CVN-71) ("Теодор Рузвельт") выявлено заболевание коронавирусом, сообщили в понедельник ВМС США.

При этом у 2,5% моряков, которые первоначально дали отрицательный результат на тест на вирус COVID-19, при повторном обследовании он был выявлен, сказал на пресс-конференции контр-адмирал Джон Менони, командующий американскими войсками на Гуаме.

Более чем каждый десятый моряк на авианосце заболел COVID-19. Один моряк скончался. На данный момент протестировано 94% членов команды. У 3 тыс. 910 моряков исследование на вирус дало отрицательный результат.

Как сообщалось, в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту авианосец был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана.

В общей сложности 3967 моряков сошли на берег на Гуаме и находятся на карантине.

В настоящее время на авианосце осуществляется широкомасштабная санитарная обработка, сказал Менони. Продолжается также осмотр моряков.

"В предстоящие несколько недель мы вернем большую часть его команды на корабль, и в ближайшем будущем они должны будут выйти в море", - отметил контр-адмирал.