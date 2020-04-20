В Гонконге за последние сутки не выявлено новых заражений COVID-19

В Гонконге впервые с начала марта за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщило в понедельник британское издание The Guardian.

По данным издания, прежде в Гонконге не выявлялось новых случаев заражения 5 марта.

Отмечается, что в целом в марте в Гонконге наблюдалось значительное увеличение числа заразившихся из-за потока людей, вернувшихся из-за границы.

На данный момент в этом городе действуют жесткие ограничения: запрещены собрания более четырех человек, закрыты бары, пабы, клубы, а также спортзалы, игровые залы и салоны красоты.

По состоянию на 20 апреля, в Гонконге диагностированы 1026 случаев заражения, при этом четыре человека с коронавирусом скончались.