В Украине все еще прохладно и с ночными заморозками

В ближайшие сутки в Украине сохранится холодная погода на фоне повышенного атмосферного давления, лишь в долинах Закарпатья, защищенных от северного ветра горами, днем будет солнечно и тепло, сообщает Укргидрометцентр.

В основном осадков не будет, лишь во второй половине дня вторника в восточных и большинстве северных областей местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы, в западных, северных, большинстве центральных областей и воздухе 0-5°; температура днем 8-13° тепла, в Закарпатье до 18°.

В Киеве - без осадков. Ночью заморозки 0-2°, температура днем около 10° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 апреля самая высокая температура днем была 27,9° в 1950г., самая низкая ночью -3,9° в 1893г.

В среду, 22 апреля, также осадков не ожидается.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 8-13° тепла.

В Киеве 22 апреля без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-5° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 10-12° тепла.