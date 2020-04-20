В Харьковской области зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19, общее число подтвержденных случаев выросло до 76 – Кучер

В Харьковской области в ночь на понедельник зарегистрирован второй случай смерти от COVID-19, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"К сожалению, у нас еще одна смерть – 70-летняя женщина из Высокополья, которая была контактной с первой умершей", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

Всего по состоянию на утро понедельника, 20 апреля, в области лабораторно подтверждено 76 случаев COVID-19, в том числе 9 - за минувшие сутки. Почти половина заболевших (36 человек) - харьковчане. На втором месте по заболеваемости - Валковский район области (21человек), где жили обе умершие от COVID-19.

В общей сложности на утро понедельника в Харьковской области зарегистрировано 209 подозрений на COVID-19 (в том числе 30 - за минувшие сутки). Из них 76 случаев - подтверждено, 39 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки.

Из 76 заболевших 2 человека выздоровели, 2 женщины умерли.

Большинство заболевших - женщины (43 человека). Больше всего случаев заболеваний зарегистрировано в возрастной группе от 41 до 60 (31 человек). Меньше всего - в возрастной группе до 20 лет (4 случая). В возрастных группвх от 21 до 40 лет и от 61 до 80 лет зарегистрировано 24 и 17 случаев соответственно.

Из 72 болеющих 29 человек находятся на самоизоляции, 43 - госпитализированы.

С подозрением на COVID-19 госпитализирован 82 человек. 12 находятся на самоизоляции.