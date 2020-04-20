Украина принимает председательствов Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ, МИД называет приоритеты

20 апреля Украина принимает от Турции председательство в Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ и будет первой страной, председательствующей в Форуме в онлайн режиме, с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19.

Как говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД, украинское председательство сосредоточит внимание государств-участников на необходимости восстановления полного и добросовестного соблюдения основополагающих принципов ОБСЕ и норм международного права, важности дальнейшей совместной работы над усовершенствованием политико-военного инструментария Организации в условиях новых вызовов и угроз и стремительного технологического развития в военной сфере.

«К приоритетным вопросам рассмотрения пленарных заседаний отнесены современные вызовы региональной и международной безопасности, прежде всего, гибридные угрозы, милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне, и ряд других вопросов в рамках мандата Форума, в частности, легких вооружений и стрелкового оружия, выполнение резолюций СБ ООН 1540 (нераспространение оружия массового уничтожения) и 1325 (роль женщин в вопросах мира и безопасности)», - отмечается в комментарии МИД.