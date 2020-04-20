В Хмельницкой области зафиксирован третий летальный случай от коронавируса - ОГА

В Хмельницкой области в результате заболевания коронавирусом умерла женщина 1937 года рождения, сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"Хмельницкая ОГА информирует: к сожалению, по состоянию на 9:45 20 апреля в Хмельницкой области есть еще один летальный случай вследствие заболевания COVID-19. Это женщина 1937 года рождения, которая была на лечении в Хмельницкой инфекционной больнице. Сочувствуем родным и близким", - сказано в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Ранее в Минздраве сообщили, что Украине за минувшие сутки зафиксировано 261 новый случай инфицирования коронавирусом, общее количество на утро понедельника достигло 5710 случаев заболевания COVID-19, число жертв возросло на 10 и достигло 151.

В Хмельницкой области было зафиксировано - 49 случаев заболевания коронавирусом (5 выздоровели).