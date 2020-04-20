События

10:58 20.04.2020

Аваков: Спасатели локализировали 2 очага пожаров в Житомирской области и один – в Чернобыльской зоне

1 мин читать
Аваков: Спасатели локализировали 2 очага пожаров в Житомирской области и один – в Чернобыльской зоне

Спасатели локализировали два из четырех очагов пожаров в Житомирской области и один из четырех - в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"По итогам работы вчера и ночью - утром провели облет зон пожаров. По Чернобыльской зоне - из 4 очагов один локализирован. По Житомирской - из 4 локализировано 2. При этом не очень хороший на сегодня прогноз по ветру - до 20 м/с - это сильный ветер. Наземные силы и авиация работают как надо!", - написал Аваков на странице в Твиттере в понедельник утром.

Как сообщалось, по информации Госслужбы по ЧС, по состоянию на 7:00 20 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели тушат пожары на территории Корогодского, Лубянской, Паришивського, Дитяткивського и Денисовицького лесничеств.

"Основные усилия направлены на локализацию 4 ячеек (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в ячейках, пройденных огнем", - сказано в сообщении.

Также ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории 4 лесных хозяйств Житомирской области (ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ", "Словечанское ЛГ" и "Словечанский лесхоз АПК") по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины.

Теги: #гсчс #аваков #пожар #житомирская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:28 20.04.2020
Полтора десятька возгораний сухой растительности тушили в день Пасхи пожарные на Винничине

Полтора десятька возгораний сухой растительности тушили в день Пасхи пожарные на Винничине

08:09 20.04.2020
Спасатели продолжают тушить пожары в Житомирской области и в Чернобыльской зоне

Спасатели продолжают тушить пожары в Житомирской области и в Чернобыльской зоне

00:56 20.04.2020
15 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Житомирской области

15 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Житомирской области

21:00 19.04.2020
Правоохранители установили причину пожара частного дома в Черниговской области, где погибли три человека

Правоохранители установили причину пожара частного дома в Черниговской области, где погибли три человека

19:07 19.04.2020
В Тернополе спасатели ликвидировали возгорание камыша на площади 5,5 га

В Тернополе спасатели ликвидировали возгорание камыша на площади 5,5 га

17:39 19.04.2020
Пожарные тушат возгорание камыша в Тернополе

Пожарные тушат возгорание камыша в Тернополе

16:44 19.04.2020
Тушение пожаров в Житомирской и Киевской областях продолжается

Тушение пожаров в Житомирской и Киевской областях продолжается

15:52 19.04.2020
В случае причастности к пожарам в Житомирской области собственники земли понесут ответственность

В случае причастности к пожарам в Житомирской области собственники земли понесут ответственность

15:25 19.04.2020
Власть делает все, чтобы защитить людей и леса Украины от пожаров – глава ОП после облета районов пожаров в Житомирской области

Власть делает все, чтобы защитить людей и леса Украины от пожаров – глава ОП после облета районов пожаров в Житомирской области

13:46 19.04.2020
Правоохранители рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области

Правоохранители рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ВСУ за прошедшие сутки подтверждено еще 3 новых случаев COVID-19 - командование Медсил

В Киеве 49 новых случаев заражения COVID-19 и 2 жертвы - мэр

Степанов: за минувшие сутки 7 областей страны не предоставили информацию о тестировании украинцев на коронавирус

В Украине за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 16 детей и 43 медработников - Степанов

В Украине зафиксировано 261 новый случай инфицирования Covid-19, всего 5710 заболевших, из них 151 летальный – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

В Хмельницкой области зафиксирован третий летальный случай от коронавируса - ОГА

Мадрид намерен предложить Брюсселю создать фонд на 1,5 трлн евро для помощи наиболее пострадавшим от коронавируса странам ЕС - СМИ

На Закарпатье на сегодня 196 больных COVID-19 и 6 жертв

В ВСУ за прошедшие сутки подтверждено еще 3 новых случаев COVID-19 - командование Медсил

В Киеве 49 новых случаев заражения COVID-19 и 2 жертвы - мэр

Степанов: за минувшие сутки 7 областей страны не предоставили информацию о тестировании украинцев на коронавирус

Командировка 20 украинских медиков-добровольцев в Италии продлена до 25 апреля - Степанов

Во Львовской области на сегодня 253 инфицированных COVID-19 и 10 - жертв

В Новой Зеландии через неделю начнут поэтапное послабление введенных из-за коронавируса ограничений

В Украине за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 16 детей и 43 медработников - Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА