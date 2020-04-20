Аваков: Спасатели локализировали 2 очага пожаров в Житомирской области и один – в Чернобыльской зоне

Спасатели локализировали два из четырех очагов пожаров в Житомирской области и один из четырех - в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"По итогам работы вчера и ночью - утром провели облет зон пожаров. По Чернобыльской зоне - из 4 очагов один локализирован. По Житомирской - из 4 локализировано 2. При этом не очень хороший на сегодня прогноз по ветру - до 20 м/с - это сильный ветер. Наземные силы и авиация работают как надо!", - написал Аваков на странице в Твиттере в понедельник утром.

Как сообщалось, по информации Госслужбы по ЧС, по состоянию на 7:00 20 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели тушат пожары на территории Корогодского, Лубянской, Паришивського, Дитяткивського и Денисовицького лесничеств.

"Основные усилия направлены на локализацию 4 ячеек (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в ячейках, пройденных огнем", - сказано в сообщении.

Также ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории 4 лесных хозяйств Житомирской области (ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ", "Словечанское ЛГ" и "Словечанский лесхоз АПК") по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины.