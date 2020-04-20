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10:54 20.04.2020

В Киеве 49 новых случаев заражения COVID-19 и 2 жертвы - мэр

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В Киеве 49 новых случаев заражения COVID-19 и 2 жертвы - мэр

За минувшие сутки еще в 49 киевлян лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19, из них - в 2 медиков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«За прошедшие сутки, к сожалению, 2 летальных случая. Всего в столице уже 850 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - написал мэр в Телеграм утром в понедельник.

Среди заболевших за сутки 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет, 25 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет, а также 13-летний подросток.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Как сообщалось, днем ранее рост числа инфированных состалял 31 человек.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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