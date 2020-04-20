Командировка 20 украинских медиков-добровольцев в Италии продлена до 25 апреля - Степанов

Пребывание 20 украинских медиков-добровольцев, которые отправились в Италию для оказания помощи инфицированным COVID-19, продлено до 25 апреля, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Командировка должна была длиться 2 недели, но было обращение итальянской стороны относительно продолжения еще на неделю, то есть до 25 апреля пребывание наших медицинских работников в Италии. После согласования с нашими специалистами, которые находятся там относительно получения согласия от них, мы продлили им соответствующую командировку. Поэтому возвращаются они 25 апреля", - сказал он на брифинге в понедельник.

Как сообщалось, 4 апреля 20 украинских медиков отправились в Италию. Как сообщил министр внутренних Украины Арсен Аваков, среди украинских медиков, которые в течение двух недель будут выполнять свою работу в Италии - анестезиологи, реаниматологи, инфекционистов, терапевты, а также медицинские сестры.

Аваков уточнил, что полное обеспечение, в том числе защитными средствами, обеспечивает украинская сторона, Италия предоставляет работу и проживание.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на странице в Фейсбуке отметил, что в Италии украинские медики должны изучить опыт борьбы с коронавирусом, а также вести обучающие трансляции через "Zoom" для тысячи украинских врачей-инфекционистов и эпидемиологов.