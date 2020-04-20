Во Львовской области на сегодня 253 инфицированных COVID-19 и 10 - жертв

253 случая инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксированы во Львовской области по состоянию на 08:00 сегодня, сообщает пресс-служба Львовской ОГА со ссылкой на данные главного внештатного специалиста департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталью Тимко.

«У 253 пациентов положительный результат теста на коронавирус, из них 10 человек умерли. 22 пациента выздоровели», – указано в сообщении

19 апреля во Львовской области количество инфицированных коронавирусом составляло 245 человек.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице находится 91 пациент.