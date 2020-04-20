В Украине за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 16 детей и 43 медработников - Степанов

В Украине за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвержден у 16 детей и 43 медработников, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболел 261 человек, из них 16 детей и 43 медработника…Но хорошая новость – 12 пациентов, в том числе 3 ребенка и 4 медицинских работника выздоровели", - сказал он на брифинге в понедельник.

По словам министра, в целом за все время пандемии коронавируса в Украине заболело 5710 человек, из них 374 ребенка и 1074 медработника.