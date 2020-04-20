Полтора десятька возгораний сухой растительности тушили в день Пасхи пожарные на Винничине

19 апреля спасатели Винницкой области 15 раз выезжали на ликвидацию возгораний сухой растительности, сообщает ГУ ГСЧС в области.

В частности, пожары в экосистемах были ликвидированы в Хмельницком, Ямпольском, Крыжопольского, Липовецкого, Погребищенском, Козятинском, Оратовском, Литинском и Винницком районах области и в Виннице, говорится в сообщении в Фейсбук.

Предполагаемая причина пожара - неосторожность с огнем неустановленных лиц. Пламенем уничтожено более 16 га сухой растительности.

К ликвидации данных пожаров от ДСНС привлекалось 60 человек личного состава и 15 единиц спецтехники.