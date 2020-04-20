События

07:30 20.04.2020

Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

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За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"На Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих за прошедшие сутки не было", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В частности, боевики больше всего совершили обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Там из миномета калибра 82 мм захватчики обстреляли украинских защитников вблизи поселка Пески. Гранатометы различных систем НВФ применили по позициям Объединенных сил рядом с Марьинкой. У Широкино, что на Приазовье, боевики вечером дважды открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Павлополя замечена активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против защитников Луганского.

По данным украинской разведки, 19 апреля убиты двое боевиков и еще двое ранены.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка #украина
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