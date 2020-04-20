Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области

Правоохранители расследуют обстоятельства смертельной аварии в Одесской области, сообщил Лиманский отдел Нацполиции в Одесской области.

"19 апреля в селе Сербка 26-летний местный житель, обгоняя на своем «ВАЗе» автомобиль, который двигался впереди, не справился с управлением и съехал в кювет. Легковушка перевернулась и загорелся. В салоне вместе с водителем находился еще 42-летний пассажир. Ему удалось выбраться из автомобиля, а вот водителя зажало и он погиб", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о его правовой квалификации.