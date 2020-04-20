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00:56 20.04.2020

15 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Житомирской области

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В Житомирской области подтвердились еще 15 новых случаев заболевания коронавирусом, среди них – у 6-месячного ребенка, 7-ми и 11-тилетних детей, сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

"Обновляем утреннюю статистику: по результатам лабораторного исследования 75 проб, количество больных коронавирусом выросла на 15 человек. Еще одна повторная проба 44-летнего маливчанина показала наличие болезни в организме", - написал Бунечко на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что новые случаи зафиксированы в Житомире – у пяти мужчин (68, 38, двух по 21 и 20 лет), Коростене – шестимесячный и семилетний дети, Бердичеве – 79-летняя женщина и 68-летний мужчина, Хорошевском районе – две женщины 21 и 40 лет, а также в Малине – 82-летняя женщина, Любарском – 63-летний мужчина, Житомирском районе – 11-летний ребенок, Чудновском районе – 35-летняя женщина.

Теги: #коронавирус #украина #житомирская_область
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