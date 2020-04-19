События

23:53 19.04.2020

В ближайший час и на протяжение суток в Киеве ожидается сильный ветер

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В ближайший час и на протяжение суток в Киеве ожидается сильный ветер

В Киеве с ночи на понедельник, 20 апреля, ожидается сильные порывы ветра, которые удержатся в течение суток, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В ближайший час с удержанием в течении суток 20 апреля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

В КГГА призывают киевлян плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии, избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Кроме того, Киевские власти напомнили гражданам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения, в частности, не выходить из дома без крайней необходимости.

"Подчеркиваем, что эффективность внедренных противоэпидемических мероприятий зависит от сознательного отношения каждого к ситуации, к своему здоровью и безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

Теги: #киев #непогода #украина
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