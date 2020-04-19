Правоохранители возбудили дело из-за нарушений карантина в Почаевской и Святогорской лаврах

Правоохранители возбудили уголовное производство из-за нарушения карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре (УПЦ МП) в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Божественная литургия в Почаевской Свято-Успенской лавре состоялась при участии большого количества верующих. Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Пасхальное богослужение началось в 23:00. В это время полицейские зафиксировали скопления людей в храме, еще несколько десятков прихожан находились на улице. Подавляющее большинство не соблюдали дистанцию, при этом часть из них не использовала средства индивидуальной защиты.

Кроме того, во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря, и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь. А в Святогорской Свято-Успенской лавре полицейские зафиксировали собрание нескольких людей, которые не придерживались социальной дистанции и часть из них находилась без масок.

По обоим фактам правоохранители возбудили уголовные производства по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.