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22:40 19.04.2020

Смертность от коронавируса в штате Нью-Йорк продолжает падать

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 Количество смертей за сутки в штате Нью-Йорк продолжает снижаться, 18 апреля умерли 507 человек, сообщил губернатор Эндрю Куомо.

В ходе пресс-конференции в воскресенье губернатор отметил, что кривая, демонстрирующая уровень госпитализации, также снижается. Сейчас в больницах штата находятся более 16 тыс. человек.

"Если данные верны и если такая тенденция сохранится, то мы уже прошли высшую точку, и все показатели на данный момент показывают, что мы снижаемся. Все будет зависеть от наших действий", - сказал он.

Куомо добавил, что "битва (с коронавирусом) еще не выиграна".

Он рассказал, что на следующей неделе в штате Нью-Йорк будут "очень активно" проводиться тесты на антитела, анализы возьмут у нескольких тысяч человек.

"Это впервые покажет нам, какой процент населения на самом деле заражен коронавирусом, и, по крайней мере, на короткое время обладают иммунитетом к этому вирусу", - отметил Куомо.

Он не назвал общее число зараженных COVID-19. По данным телеканала CNN, в штате на настоящий момент зафиксировано 242 570 заболевших и 17 627 летальных исходов.

Теги: #сша #нью_йорк #коронавирус
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