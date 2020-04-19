События

21:20 19.04.2020

В Одесской области от коронавируса умер 60-летний медик

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В Подольске (Одесская обл.) от последствий коронавирусной инфекции Covid-19 в воскресенье умер 60-летний медик, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Мужчина был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести и с имеющимися хроническими заболеваниями. Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни", - написал Куцый на своей странице в Фейсбуке.

Он призвал одесситов к соблюдению правил карантина и малейших изменениях самочувствия обращаться к врачу.

"Вирус наступает. По состоянию на 19:30 19-го апреля подтверждено 137 случаев заболевания коронавирус в Одесской области", - добавил глава ОГА.

Теги: #врач #украина #одесская_область #коронавирус
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