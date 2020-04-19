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21:00 19.04.2020

Правоохранители установили причину пожара частного дома в Черниговской области, где погибли три человека

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Причиною пожара частного дома в с. Ховмы Борзнянского района (Черниговская обл.), на котором погибли три человека, стало курение в постели, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"Около пяти утра 18 апреля спасателям поступила информация о пожаре дома в частном хозяйстве в селе Ховмы Борзнянского района. Через час пожарные ликвидировали пожар и обнаружили в доме тела супругов и их взрослого сына. Предварительно причиной пожара стала неосторожность при курении в постели одного из мужчин", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все члены семьи погибли в результате острого отравления окисью углерода.

Правоохранители установили, что причиной возникновения пожара стала неосторожность при курении в постели одного из мужчин.

В частности, сообщается, что к тушению пожара привлекался дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части, местные пожарные, а также пожарная команды из соседнего села.

Правоохранители внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований, открыли уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).

Продолжается досудебное расследование.

Теги: #жертвы #дом #пожар #черниговская_область #украина
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