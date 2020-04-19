Митрополит Епифаний получил благодатный огонь

Митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний получил в Киеве "благодатный огонь", который доставили самолетом из Иерусалима, сообщила пресс-служба ПЦУ.

"В светлый день Пасхи Христовой, 19 апреля 2020г., Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретил в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре столицы Благодатный огонь из Иерусалима. Огонь был доставлен в Киев при содействии авиакомпании МАУ и посольства Украины в Израиле", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в связи с карантинными ограничениями раздача огня верующим не предусмотрена.

Как сообщалось, в Великую субботу в практически пустом, в отличие от предыдущих лет, храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония зажжения благодатного огня.