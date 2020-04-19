В Тернополе спасатели ликвидировали возгорание камыша на площади 5,5 га

Спасатели ликвидировали возгорание камыша на площади 5,5 га вдоль р. Серет в Тернополе, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС в Фейсбуке.

"19 апреля в 17:47 возгорание камыша в г.Тернополь вдоль р. Серет ликвидировано на площади 5,5 га", - сказано в сообщении.

На странице в Фейсбуке ГСЧС в Тернопольской области также добавили, что пожар быстро набирал обороты, а засушливая погода и резкие порывы ветра в разных направлениях способствовали быстрому распространению огня.

Кроме того, в результате пожара загорелся мусор, разбросанный отдельными ячейками на площади 200 кв.м.

К тушению пожара были привлечены 5 единиц техники и 20 спасателей.