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18:49 19.04.2020

Зафиксирован еще один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом в Полтавской области

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По состоянию на воскресенье еще один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали в Кременчуге (Полтавская обл.), сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

"Есть сегодня еще один лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Кременчуге. Это женщина 56 лет, которая находится на лечении в Кременчугской центральной районной больницы, где выявлена вспышка коронавирусной инфекции. Проживает она в районе Первого Занасыпа", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Он также напомнил, что на лечении в инфекционном отделении кременчугской больницы находятся 10 пациентов с коронавирусом. По словам мэра, состояние одного из пациентов по оценке врачей тяжелое. Другие - в удовлетворительном состоянии. Еще двое пациентов-кременчужан с COVID-19 находятся в Кременчугской центральной районной больнице.

Как сообщалось, 1 апреля в Кременчуге зафиксирован первый летальный исход от коронавирсуса COVID-19.

14 апреля по информации Минздрава Украины по состоянию на 9:30 в Полтавской области было зафиксировано 26 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Теги: #коронавирус #полтавская_область #украина
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