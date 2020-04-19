События

17:59 19.04.2020

Количество случаев COVID-19 в США превысило 740 тыс., умерли более 39 тыс. человек

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Количество случаев COVID-19 в США превысило 740 тыс., умерли более 39 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 740,1 тыс. человек, более 39 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

Количество летальных исходов почти удвоилось за последние восемь дней.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 241 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 - 17,6 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 81,4 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли 4 тыс. человек.

На третьем месте по количеству заболевших находится штате Массачусетс. Там зафиксировано 36,3 тыс. инфицированных COVID-19. Он коронавируса умерли 1 тыс. 560 человек.

Всего из заболевших коронавирусом в США к настоящему времени вылечились 68,4 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты продолжают успешную борьбу против коронавируса COVID-19, распространение заболевания идёт все медленнее.

"Мы видим очень позитивные тренды", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Пик заболеваний остался позади", - отметил президент.

Трамп также рассказал, что ряд штатов на следующей неделе начнёт постепенно возвращаться к нормальной жизни. Первыми открыть некоторые магазины планируют Техас и Вермонт.

Теги: #сша #коронавирус
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