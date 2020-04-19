Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 1,4 тыс.

В Азербайджане за сутки коронавирус COVID-19 был выявлен еще у 25 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 122 человека", - говорится в сообщении.

Оперштаб сообщает, что еще один человек с положительным результатом на COVID-19 скончался. "Им оказался гражданин 1940 года рождения с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, постинфарктным кардиосклерозом", - отмечается в сообщении.

Таким образом, общее число зараженных в Азербайджане достигло 1 тыс. 398 человек, число вылечившихся - 712, общее число умерших - 19.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 667 человек. Состояние 19 из них оценивается как тяжелое, 26 - средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.