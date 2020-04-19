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16:44 19.04.2020

Тушение пожаров в Житомирской и Киевской областях продолжается

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Тушение пожаров в Житомирской и Киевской областях продолжается

По состоянию на 15.00 воскресенья, 19 апреля, силы Госслужбы Украины по ЧС продолжают оказывать помощь по тушению природных пожаров работникам лесхозов на территории Житомирской области и Государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Чернобыльской АЭС в Киевской области.

Как сообщается на сайте ГСЧС, в Житомирской области оказывается помощь на территории 4 лесных хозяйств (ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ", "Словечанско ЛГ" и "Словечанский лесхоз АПК") по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины.

"Остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4 ячейках продолжаются работы по ограничению их распространения", - говорится в сообщении.

18 апреля к ликвидации возгораний была привлечена 1 единица инженерной техники и 3 человека личного состава Вооруженных сил Украины.

Дополнительно в составе сводного отряда для помощи в ликвидации лесных пожаров 18 апреля направлено 12 ед. техници и 60 человек личного состава УГСЧС Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

"К тушению привлечены 963 чел. и 157 ед. техники, из них от ГСЧС 188 чел. л/с и 44 ед. техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 18 апреля осуществлен 21 сброс (168 тонн воды)", - информируют в ГСЧС.

Помимо этого, по состоянию на 15.00 19 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения ЧАЭС подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.

"Основные усилия направлены на локализацию 4 ячеек (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках пройденных огнем", - информируют в ГСЧС.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно восемь путепрокладчиков ВСУ. Инженерная техника создала 320 км минерализованных полос.

Угрозы объекту Укрытие, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет.

К тушению пожаров привлечено 1322 человек и 292 единиц техники, из них от ГСЧС 1168 человек личного состава и 235 единиц техники (в том числе 3 вертолета, которые 18 апреля осуществили 208 сбросов - 416 т. воды).

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч, г.Чернобыль - 0,021 мР/ч., на КДП Дитятки 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.).

Теги: #киевская_область #пожар #житомирская_область
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