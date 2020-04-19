События

15:25 19.04.2020

Число смертей от связанных с коронавирусом заболеваний в Испании снизилось до рекордного за месяц уровня

1 мин читать
Число смертей от связанных с коронавирусом заболеваний в Испании снизилось до рекордного за месяц уровня

В Испании за истекшие стуки от коронавирусной инфекции скончались 410 человек, что является самым низким суточным показателем с 22 марта, сообщило Министерство здравоохранения страны.

В минувшую субботу число умерших увеличилось на 565 человек. Наибольшее количество смертей в стуки - 950 - было зарегистрировано 2 апреля.

В Испании самое больше число инфицированных в Европе - по состоянию на воскресенье оно достигло 195 тыс. 944 случаев, увеличившись за сутки на 4 тыс. 218.

Страна занимает второе среди европейских стран после Италии место в мире по количеству связанной с коронавирусом смертности - 20 тыс. 639 скончавшихся. В Италии умерли 23 тыс. 227 человек.

Теги: #испания #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:44 19.04.2020
Число жертв COVID-19 в Бельгии приблизилось к 5,7 тыс.

Число жертв COVID-19 в Бельгии приблизилось к 5,7 тыс.

14:13 19.04.2020
Южная Корея снимает часть ограничений, вызванных распространением коронавируса

Южная Корея снимает часть ограничений, вызванных распространением коронавируса

13:51 19.04.2020
Лукашенко заявил, что против закрытия храмов во время пандемии коронавируса

Лукашенко заявил, что против закрытия храмов во время пандемии коронавируса

12:36 19.04.2020
Число случаев COVID-19 в Грузии приблизилось к 400

Число случаев COVID-19 в Грузии приблизилось к 400

12:35 19.04.2020
В Донецкой области в Святогорсокй лавре в Пасхальную ночь собрались около 300 человек, полиция открыла дело

В Донецкой области в Святогорсокй лавре в Пасхальную ночь собрались около 300 человек, полиция открыла дело

12:02 19.04.2020
В Черновицкой области зафиксировано еще 2 летальных случая от COVID-19

В Черновицкой области зафиксировано еще 2 летальных случая от COVID-19

12:02 19.04.2020
Посещение церквей в Вербное воскресенье стало одной из причин роста заболеваемости COVID-19

Посещение церквей в Вербное воскресенье стало одной из причин роста заболеваемости COVID-19

11:36 19.04.2020
Свыше 6 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, общее число диагнозов достигло 42,8 тыс.

Свыше 6 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, общее число диагнозов достигло 42,8 тыс.

11:36 19.04.2020
В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 67

В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 67

11:31 19.04.2020
В Киевской области за сутки от коронавируса умерли еще 2 человека

В Киевской области за сутки от коронавируса умерли еще 2 человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поблагодарил украинцев и духовенство за сознательность, а глав ОГА и полицию за работу во время празднования Пасхи

В случае причастности к пожарам в Житомирской области собственники земли понесут ответственность

Власть делает все, чтобы защитить людей и леса Украины от пожаров – глава ОП после облета районов пожаров в Житомирской области

Большинство украинцев праздновали Пасху дома и пока нет угрозы больших заражений, но местами ситуация выходила из-под контроля из-за несоблюдения правил – пресс-секретарь президента

Правоохранители рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Тушение пожаров в Житомирской и Киевской областях продолжается

Зеленский поблагодарил украинцев и духовенство за сознательность, а глав ОГА и полицию за работу во время празднования Пасхи

В случае причастности к пожарам в Житомирской области собственники земли понесут ответственность

Власть делает все, чтобы защитить людей и леса Украины от пожаров – глава ОП после облета районов пожаров в Житомирской области

Большинство украинцев праздновали Пасху дома и пока нет угрозы больших заражений, но местами ситуация выходила из-под контроля из-за несоблюдения правил – пресс-секретарь президента

Правоохранители рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области

С начала суток боевики на Донбассе активности не проявляли

В Украине в ближайшие дни будет прохладно, местами пройдут дожди

В Тернопольской области полиция зафиксировала нарушение карантина в Почаевской лавре, куда во время Пасхального богослужения пустили людей

В ВСУ за сутки зафиксировано 3 новых случаев COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА