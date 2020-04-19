Число смертей от связанных с коронавирусом заболеваний в Испании снизилось до рекордного за месяц уровня

В Испании за истекшие стуки от коронавирусной инфекции скончались 410 человек, что является самым низким суточным показателем с 22 марта, сообщило Министерство здравоохранения страны.

В минувшую субботу число умерших увеличилось на 565 человек. Наибольшее количество смертей в стуки - 950 - было зарегистрировано 2 апреля.

В Испании самое больше число инфицированных в Европе - по состоянию на воскресенье оно достигло 195 тыс. 944 случаев, увеличившись за сутки на 4 тыс. 218.

Страна занимает второе среди европейских стран после Италии место в мире по количеству связанной с коронавирусом смертности - 20 тыс. 639 скончавшихся. В Италии умерли 23 тыс. 227 человек.