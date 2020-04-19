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14:24 19.04.2020

Большинство украинцев праздновали Пасху дома и пока нет угрозы больших заражений, но местами ситуация выходила из-под контроля из-за несоблюдения правил – пресс-секретарь президента

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Большинство украинцев праздновали Пасху дома и пока нет угрозы больших заражений, но местами ситуация выходила из-под контроля из-за несоблюдения правил – пресс-секретарь президента

Большинство украинцев-христиан восточного обряда осознали опасность коронавируса и праздновали Пасху дома, но кое-где ситуация выходила из-под контроля из-за несоблюдения правил карантина, отмечает пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Статистика показывает, что украинцы в большинстве поняли опасность эпидемии коронавируса и действительно преимущественно праздновали Пасху дома", - написала она на своей странице в Facebook в воскресенье.

Мендель сообщила, что, по данным Национальной полиции, только 130 тыс. верующих посетили богослужение в этом году, по сравнению с 7,5 млн в прошлом году.

"Конечно, кое-где ситуация выходила из-под контроля, как, например, в Святогорске Донецкой области, где в церкви, не соблюдая правила защиты, без масок и дистанцирования, собралось около 300 человек. К сожалению, теперь мы должны быть готовы, что уже через неделю будет вспышка коронавируса COVID-19 в Святогорске. Нарушение происходили и в других регионах", - отметила она.

Мендель подчеркнула, что президент Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак на постоянной связи с главами ОГА и правоохранителями для получения оперативной информации и реагирования на ситуацию

"В целом Пасха требует внимательности, однако пока не представляет угрозы заражения в больших масштабах", - указала пресс-секретарь главы государства.

Теги: #мендель #пасха
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