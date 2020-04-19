Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что в настоящее время правоохранители рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области - суховеи и умышленный поджог.

"Арсен Аваков: Рассматривается две версии возникновения пожаров в Житомирской области - суховеи и умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД. Ведется следствие", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье днем на странице МВД в соцсети Фейсбук.