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13:46 19.04.2020

Правоохранители рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области

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Правоохранители рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что в настоящее время правоохранители рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области - суховеи и умышленный поджог.

"Арсен Аваков: Рассматривается две версии возникновения пожаров в Житомирской области - суховеи и умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД. Ведется следствие", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье днем на странице МВД в соцсети Фейсбук.

Теги: #аваков #пожар #житомирская_область
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