В Украине в ближайшие дни будет прохладно, местами пройдут дожди

В ближайшие сутки, 20 апреля, погоду Украины будет определять холодный воздух, пришедший с севера Европы, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в южных и восточных областях дождь, на Сумщине и в Днепропетровской области местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных и Винницкой областях заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 9-14° тепла, на юге страны и в Закарпатье до 17°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью заморозки в воздухе 0-2°; температура днем 11-13° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 апреля самая высокая температура днем была 28,5 тепла в 1943г., самая низкая ночью 2,1 мороза в 1987г.

На 21 апреля синоптики прогнозируют в Украине ночью без осадков, днём, кроме юга и запада, местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, кроме крайнего юга, заморозки на поверхности почвы 0-3°; днём 8-13° тепла, в Закарпатье до 18°.

В Киеве 21 апреля ночью без осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-5° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днём 10-12° тепла.