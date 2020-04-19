События

12:35 19.04.2020

В Донецкой области в Святогорсокй лавре в Пасхальную ночь собрались около 300 человек, полиция открыла дело

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В Донецкой области в Святогорсокй лавре в Пасхальную ночь собрались около 300 человек, полиция открыла дело

В Донецкой области в Святогорсокй Свято-Успенской лавре в Пасхальную ночь собрались около 300 человек, которые не соблюдали дистанцию и ограничительные меры, в связи с этим правоохранители открыли дело, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300 человек, при этом не была соблюдена социальная дистанция и другие правила карантина. По факту начато уголовное производство по ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений)", - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на утро 19 апреля полиция зарегистрировала 4 случая несоблюдения карантина в Донецкой области, праздничная служба прошла в 275 храмах.

Еще по трем случаям нарушения карантина сейчас идет изучение материалов, после чего им будет дана правовая оценка. Полиция продолжает работать в усиленном режиме.

Теги: #донецкая_область #коронавирус
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