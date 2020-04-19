В Черновицкой области зафиксировано еще 2 летальных случая от COVID-19

В Черновицкой области зафиксировано еще 2 летальных случая от коронавируса за последние сутки, сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА).

"В Черновицкой области за последние сутки умерло 6 человек. У двух из них подтверждено заражение COVID-19. Еще в четырех ожидаются результаты диагностики. Один пациент из Черновцов с подозрением на коронавирус и сложным сопутствующим онкозаболеванием умер находясь дома", - сказано в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, по данным Министерства здравоохранения Украины, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 343 новых случая инфицирования коронавирусом, общее количество достигло 5449 случаев болезни COVID-19, из них 141 летальный.

В Черновицкой области – 889 случаев коронавируса.